Учёные: раннее использование гаджетов может стать следствием ожирения ребенка

Педиатры обеспокоены влиянием компьютерных игр на детей. Частое использование девайсов может повлиять на коммуникабельность ребенка.

Главный детский специалист Минздрава Лейла Намазова-Баранова вместе с командой провели исследование. Они выяснили, насколько негативно могут влиять современные гаджеты на детей.

Самое значимое воздействие оказывают мерцания от телефонов, компьютеров, планшетов. Мерцания могут спровоцировать быстрое повышение веса и стать следствием ожирения.

Когда маленькие дети проводят много времени за компьютером с раннего детства, они становятся гиперактивными и страдают от дефицита внимания. Играя в компьютерные игры, дети оттачивают свои навыки в виртуальном мире и добиваются определенных успехов. Но так как, тот мир нереален, в повседневной жизни полученные навыки и умения применить они не могут. Современные дети теряют навыки коммуникабельности и становятся более закрытыми в обществе. Это в свою очередь создаёт большое количество стрессов, от чего нарушаются обменные процессы веществ в организме.

Особенно вредным считается мерцание от гаджетов в ночное время. По результатам исследований, дети подвергающиеся мерцанию экранов ночью, чаще страдают избыточным весом.

Для того, что бы обезопасить детей от вышеуказанных проблем, специалисты настаивают родителям соблюдать рекомендации. Детей до трех лет лучше вовсе не допускать к телевизору и другим девайсам. Знакомить с компьютером стоит примерно к 7 годам и лучше в ознакомительных целях. И наконец, разрешать пользоваться сетью интернет рекомендуется к 13 годам и только под присмотром родителей.



