ALMA смогла разглядеть древнейшее слияние галактик

Они оказались самыми удалёнными и, следовательно, самыми древними. Место нахождения этих громадин – красное смещение 7,15. То есть, Вселенной на тот момент было лишь 750 миллионов лет.

С помощью обсерватории ALMA удалось разглядеть древнейшее слияние галактик. Открытие было сделано после длительных наблюдений за пылью и линиями кислорода с углеродом.

В процессе своей эволюции, большинство существующих во Вселенной галактик сталкивается или же сливается с другими такими же объектами.

В то же время огромные космические расстояния приводят к тому, что звёзды, чаще всего, проходят друг от друга на значительном удалении.

Однако, это оказывает существенное воздействие на межзвёздные облака пыли и газа. В них проявляется возмущение, являющееся следствием изменившегося гравитационного потенциала, а также новым смешение.

В итоге, возможно возникновение новых движений и конденсаций. Это, в свою очередь, стимулирует процессы по возникновению новых светил. Следовательно, взаимодействия галактик, как правило, вызывают вспышки звёздообразования. Это можно заметить по изменяющемуся спектру объектов.

Видимые свойства объектов, которые наиболее отдалены, могли быть модифицированы межгалактической средой, которая меняла свои параметры на протяжении более ранних эпох.

После того, как первичное вещество начинает остывать, появляется реликтовое излучение. Под влиянием этого фактора основная масса обычной материи начинает представлять атомарный водород.

Однако, на этом дело не заканчивается. Когда появляются квазары и звёзды, относящиеся к следующему поколению, начинается процесс превращения нейтрального водорода в ионизированный.

Наличие экстремально далёких галактик возможно определить по отсутствию их излучения на частотах, которые выше определённой. Этому есть объяснение. До реионизации межгалактическую среду заполняет нейтральный водород. Он способен эффективно поглощать любое излучение.

Немалое воздействие оказывает и постоянное расширение Вселенной. Излучения сдвигаются в более длинноволновую область.

Таким образом, были обнаружены очень ранние галактики. Однако, никак не удавалось приступить к их детальным исследованиям. Этому препятствовала слишком малая яркость.

В то же время то, что происходило в эпоху реионизации, является существенным моментом в эволюции, которую проходили галактики. Предполагается, что одновременно они должны были активно расти и сливаться. Тем более, что в то время в их основе, преимущественно, находились необогащённые тяжёлые элементы водорода.

Использование возможностей телескопов ALMA помогло существенно продвинуться в этом вопросе, благодаря высокому пространственному разрешению.

Именно с помощью него и были выявлены две отдельные области со спектральными центрами, сдвинутыми относительно друг друга. При этом их светимость показала чрезвычайно высокие показатели.

После проведения всех полученных спектральных данных, стало возможным проведение моделирования. С помощью него был определён и темп звездообразования.

В итоге оказалось, что в этом древнем объекте масса находящихся там звёзд составляет, приблизительно, 10% от звёзд всего Млечного пути. При этом звездообразование отличается высокой интенсивностью.

На сегодняшний день это самый дальний объект, когда при слиянии с высокой скоростью двух галактик происходит образование новых звёзд. Обнаружить его удалось при помощи ALMA.

Несколько ранее, ALMA уже находила во Вселенной самый далёкий кислород.