Dragon доставит новую аккумуляторную батарею на МКС в декабре

Новая аккумуляторная батарея – необходима, поскольку старая уже вышла из строя.

Новую аккумуляторную батарею доставит на МКС космический корабль Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX. Поломка произошла в марте этого года, тогда из строя вышла одна из трёх аккумуляторных батарей, доставленных на МКС японским грузовым кораблём в сентябре прошлого года. Неподлежащее использованию устройство снимали с поверхности МКС дистанционно управляемым космическим роботом-манипулятором ERA.

Недавно стало известно, что новая аккумуляторная батарея будет доставлена на МКС частным беспилотным космическим аппаратом Dragon в декабре этого года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Добавим, что в последний раз Dragon «посещал» МКС 6 мая 2019 года, тогда он доставлял почти 3 тонны полезного груза, необходимого для орбитальной лаборатории.



