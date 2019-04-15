Запущенные в космос мухи мутировали

Они адаптировались к невесомости и стали активно размножаться.

Эксперимент проходил следующим образом: в 2014 году на российском научно-исследовательском спутнике «Фотон-М» в космос были отправлены мухи-дрозофилы. В ходе 45-дневного путешествия насекомые дали три последовательных поколения. Затем «участники» были возвращены на Землю, где их разделили на две группы – первую оставили в лаборатории, а вторую через 20 дней вновь отправили в космос, правда, уже на МКС.

В ходе повторного эксперимента было выявлено – у мух со второй группы в космосе включился геном – они начали активно размножаться, и к тому же адаптировались к невесомости.

Получается, что мухи со второй группы мутировали и стали производить потомство гораздо продуктивнее находясь в невесомости. При этом результат исследований был обнаружен случайно – в рамках других экспериментов.

Ученые не намерены останавливаться после такого открытия и собираются провести повторный эксперимент на биоспутнике «Бион-М» после его запуска в 2023 году. До того времени мухи будут участвовать в разных исследованиях на МКС.

Добавим, что на «Бион-М» ещё запланирован эксперимент с мышами.



