Ученые: Планет, «живущих» в двойных системах, ожидает интересная судьба

Превращение одной звёзды в красного гиганта грозит её «соседке» столкновением со своими спутниками, после чего появятся мощные вспышки.

Трансформация одной из звезд двойной системы в красного гиганта будет сопровождаться сильным резким ветром, который в течение некоторого времени «сорвёт» внешние оболочки со светила – этот процесс окажет непосредственное влияние на вторую звезду – газ и пыль, отделившиеся от «гиганта», образуют плотный диск аккреции вокруг соседнего светила.

Добавим, что в красного гиганта превращается звезда побольше, поскольку она быстрее исчерпывает запасы водорода.

При этом планеты, которые попадут под влияние сформированного «бублика», повинуясь силе гравитации, начнут сближаться со светилом , а затем часть из них упадёт на светило, что приведёт к мощнейшему взрыву, правда, произойдёт это через несколько миллионов лет после образования плотного диска аккреции. Об этом сообщают «РИА Новости».

Ученые полагают, что такое событие может произойти только с планетами, масса которых в десять раз ниже, чем у самой крупной планеты Солнечной системы – Юпитера. К тому же, если такая вспышка произойдёт, её можно будет наблюдать с помощь телескопов нового поколения, в том числе и из обсерватории LSST.

Чтобы доказать свою теорию, ученые создали компьютерную модель двойной системы и наблюдали за эволюционным процессом.



