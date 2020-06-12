Учёные установили, что древние крокодилы ходили на двух лапах

Таким образом, следы, которые наука приписывала птерозаврам, оставлены не этими животными.

Крокодиломорфы жили на планете 120 млн лет назад. Надотряд включал в себя предков крокодилов и виды, которые вымерли. Палеонтологи Квинслендского университета обнаружили следы в Южной Корее. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports. Статья сообщает, что следы оставил древний птерозавр. Длина отпечатков — 24 см.

После дополнительного анализа, учёные поняли, что следы принадлежат крокодилам. Рост — 3 метра. Отпечатков передних конечностей обнаружить не удалось. То есть, крокодиломорфы передвигались по суше на двух лапах.

Найденные следы — чёткие и хорошо сохранились. Окаменелости отображают отдельные чешуйки и детали подушечек пальцев. Ранее наука считала, что крокодилы перемещались на четырёх конечностях. Палеонтологам предстоит заново изучить следы, которые наука приписывала птерозаврам. Некоторые из них якобы могли передвигаться не на четырёх, а на двух конечностях.

Исследователи полагают, что двуногие птерозавры не существовали, следы оставили древние крокодилы. Главное отличие — они при ходьбе опирались сначала на пятку, а потом на носок, подобно передвижению человека.

Крокодиломорфы — разнообразная группа, которая обитала на Земле 170 млн лет назад и были хищниками. Показухи (100 млн лет назад) были травоядными. Армадиллозухи (70 млн лет назад) — всеядные.

Учёные установили ошибочность очередного суждения о прошлом планеты. Впереди — не менее неожиданные открытия.