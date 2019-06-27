Британские ученые объяснили, как у человека появляются пробелы в памяти

На утрату точности воспоминаний влияет время, а не содержание информации, которую требуется запомнить, сделали вывод исследователи.

Ученые из Йоркского университета исследовали механизм забывания и выяснили, как именно у человека появляются пробелы в памяти. Психологи собрали более 400 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет и предложили им пройти тест, в котором надеялись выяснить, теряется ли воспоминание полностью и навсегда, или на некоторое время утрачивается ясность.

Перед участниками эксперимента на экране возникал круг с красной отметкой, через пару секунд в центре круга появлялось слово. Спустя четыре секунды метка перемещалась, и участник эксперимента должен был вернуть ее на исходную позицию. Слова, которые добровольцы видели на экране, были двух типов: предметы, сделанные человеком, и природные. Метки, которые появлялись одновременно со словами первого типа, мелькали в разных секторах окружности. А те, которые относились к другому типу — только в одном.

Всего показали по 100 слов в каждой группе. Проверяли воспроизведение увиденной информации с интервалом в 3, 6, 12, 24 и 48 часов.

По мере увеличения временного интервала, точность воспоминаний терялась. При этом воспоминания блекли без учета семантической принадлежности слов: в равной мере забывались слова «природного» происхождения и «рукотворные».

Британские ученые объяснили, что воспоминание утрачивается полностью в определенном моменте, но при воспроизведении предлагается, как только что увиденное.