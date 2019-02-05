Ученые США: собаки помогают детям с аутизмом быть общительнее

Аутисты чаще сталкиваются с депрессией и повышенной тревожностью, поэтому им сложно социализироваться.

Исследователи Университета Миссури в США пришли к выводу, что собаки помогают детям с аутизмом лучше общаться. До этого ученые говорили, что эти животные помогают малышам чувствовать себя комфортнее и раскованнее.

Эксперты провели новое исследование, в рамках которого решили проверить, насколько эффективны терапевтические таланты собак. Организаторы эксперимента предложили одной группе детей прийти с любимой игрушкой, а другим было велено прибыть на беседу с врачом в компании терапевтической собаки. Пес предварительно был обучен взаимодействовать с малышами.

Оказалось, что собаки помогали детям с аутизмом быть общительнее: маленькие пациенты врача-терапевта оживлялись, активнее проявляли эмоции. Эксперты связывают это с тем, что при поглаживании собак и играх с ними у людей вырабатывается окситоцин. Такая же реакция наблюдается у человека, обнимающего любимого супруга, мать, ребенка или близкого друга.

Но даже при такой позитивной реакции детей на канистерапию, методика с собаками не станет общепринятой. Исследователи подчеркивают, что спектр расстройств аутического спектра слишком широк, чтобы найти универсальное средство облегчения социализации. Что подходит для одного пациента, другому может быть противопоказано.