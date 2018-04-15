Именно в июне активность опасных насекомых находится на пике.

В Роскачестве рассказали, как предупредить укус клеща. Из-за цвета насекомого его намного легче обнаружить на светлой одежде. Поэтому для прогулок в парках, природных заповедниках и других территориях с большим количеством зелени не стоит выбирать тёмные наряды. Перед прогулкой желательно обработать кожу и одежду защитным спреем.

В случае, если наличие клеща заметили уже в теле, то в срочном порядке нужно обратиться в травмпункт. Если медицинского учреждения поблизости нет, то избавиться от клеща нужно самостоятельно. Для этого используются пинцет или специальные плоскогубцы для удаления клещей. Порядок действий следующий: захватить инструментом насекомое, повернуть вокруг оси, аккуратно достать из кожи и продезинфицировать укушенное место. Главное, не спешить, чтобы носик клеща не остался в теле.

Чтобы избежать болезней, в течение 4 суток после укуса нужно обратиться в больницу для вакцинации иммуноглобулином. Также через 3 недели нужно сдать анализы.

Напомним, в летний период нужно особенно остерегаться клещей. Они могут вызвать тяжёлые инфекции, например, энцефалит или болезнь Лайма. Последняя характеризуется выраженной слабостью, лихорадкой, головной болью и кожной сыпью. Если не оказать своевременную помощь, может пострадать сердечно-сосудистая и нервная системы.



