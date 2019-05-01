Лондонские учёные: негативные мысли могут спровоцировать болезнь Альцгеймера

Одним из способов борьбы со слабоумием являются медитации.

Лондонские учёные выявили новый фактор, влияющий на болезнь Альцгеймера. Им оказались негативные мысли, которые могут спровоцировать деменцию, что особенно опасно в пожилом возрасте. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia, который издает Университетский колледж Лондона.

Для исследования группа учёных наблюдала за 360 людьми, возраст которых старше 55 лет. Эксперимент длился 2 года. учёные отмечали признаки тревожности, депрессии и сопоставляли с когнитивными функциями. Оказалось, что негативные мысли влияют на уровень двух белков – тау-белка и амилоида. Именно эти вещества связывают с развитием мозговых нарушений и болезни Альцгеймера в целом. Также на отложение этих белков влияет физиологический стресс.

Напомним, болезнь Альцгеймера относится к наиболее распространённым нейродегенеративным заболеваниям. Чаще всего поражает мозг людей старше 65 лет. На 2006 года количество больных по всему миру составило 26,6 миллиона, а на 2050 год предсказывают увеличение этого числа вчетверо.



