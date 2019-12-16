Учёные назвали странные особенности головного мозга

Каждый человек сталкивается с ними ежедневно, но не может до конца объяснить.

Мозг является одним из самых неизученных органов человека. Это главный орган центральной нервной системы и, по словам учёных, задействован человеком во время умственной активности всего лишь на 10%. Специалисты назвали его странные особенности, которые можно наблюдать ежедневно. Об этом сообщило издание ToDay News Ufa.

В первую очередь, мозг может видеть человеческие лица даже там, где их нет. Это связано с базовой функцией органа – распознавать окружающих людей. Поэтому людям может показаться, что за ними следят, а человеческие очертания появляются в окружающих вещах.

Во-вторых, укачивание в транспорте связано с неспособностью мозга быстро ориентироваться в пространстве. Во время ходьбы, бега или езды на велосипеде человека не укачивает, но, когда он выбирает более быстрый способ передвижения, то мозг «теряется». Чтобы избежать такой ситуации, нужно чаще ездить на транспорте и, по возможности, смотреть вперед, а не в боковые стёкла.

Кроме того, мозг может «отключать» моторику тела во время сна, чтобы ночью человек не двигался. Когда происходит сбой в этих процессах, человек страдает лунатизмом.

Ранее учёные сообщили, что негативные мысли сильно воздействуют на мозг и здоровье в целом, поэтому могут спровоцировать болезнь Альцгеймера – наиболее распространённую форму деменции.



