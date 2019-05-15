Австралийские учёные спроектировали съедобного робота в виде хобота

Новая разработка может быть использована в зоопарках.

Австралийские учёные из университета Иоганна Кеплера (расположен в Линце, столице Верхней Австрии) спроектировали робота в виде хобота. Сообщается, что разработка съедобная благодаря специфическим составляющим. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Робот имеет сгибаться и захватывать различные предметы. Он имеет гелевую структуру, потому в основе – съедобный гель из желатина. В качестве дополнительных компонентов использовалась лимонная кислота, препятствующая разъеданию бактериями, а также глицерин, обеспечивающий мягкость и постоянную увлажнённость геля. Также разработчики провели эксперимент и выяснили, что роботизированный хобот может сгибаться около 330 000 раз до того, как его срок службы истечёт, и он треснет. Также сам гелевый материал не высыхал в течение года.

Soft Materials Lab, JKU Linz

Учёные видят перспективу в дальнейшем использовании технологии в сфере детских игрушек и даже применение в зоопарках. Например, чтобы давать лекарство животным, что является непростой задачей.



