Учёные: Загрязнённый городской воздух аномально влияет на развитие мозга ребёнка

Среди вероятных рисков — заболевания нервной системы и аутизм.

Учёные Калифорнийского университета определили, как загрязнённый городской воздух влияет на развитие мозга ребёнка. Специалисты рассказали о прямой зависимости между смогом, автомобильными выхлопами, общей загазованностью мегаполисов с большой вероятностью заболеваний нервной системы, появлению аутизма и синдрома нарушения внимания.

Опыты было решено проводить на лабораторных крысах, чтобы исключить социальные факторы (стресс, особенности питания) при исследованиях человека. В виварии, расположенном неподалёку от транспортного тоннеля было два блока. В первом подопытные детёныши животных дышали хорошо отфильтрованным воздухом, а во втором на них воздействовали атмосферные загрязнения городской среды.

Впоследствии учёные выяснили, что у крысят из «грязного» отделения вивария появились характерные признаки неврологических заболеваний, замедление роста мозга и воспалительные процессы. Это безусловно приводит к дальнейшему развитию аутизма и других аномалий, уверены сотрудники Калифорнийского университета.

Специалисты хотят выяснить, какие именно частицы загрязнённой среды оказывают основное влияние на появление нежелательных изменений и найти ответ, как противостоять этому.