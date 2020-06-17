Врач предостерег о вреде дексаметазона при лечении коронавируса

Стероиды угнетают иммунную систему, уверен израильский пульмонолог.

Британские ученые под руководством Мартина Лэндрея из Оксфордского университета заявили, что стероидный препарат дексаметазон эффективен при лечении китайского коронавируса. Свои заявления медики подкрепили результатами исследований при участии двух тысяч пациентов. Однако израильский врач-пульмонолог Даниэль Старобин не согласен с коллегами из Туманного Альбиона. Он рассказал о вреде дексаметазона при лечении легких форм COVID-19.

Врач не стал отрицать, что при лечении этим препаратом тяжелых больных просматривается положительная динамика и выздоровление, но при менее агрессивном протекании заболевания стероиды окажутся бесполезными. Тем более израильский медик предостерег от профилактики дексаметазоном. По мнению Старобина, эти усилия дадут отрицательный результат.

Стероиды угнетают иммунную систему человека, поэтому на начальных стадиях их использовать опасно. С точкой зрения израильского врача согласились и медики ВОЗ. Старобин уточнил, что люди, которые принимают стероиды, скорее заразятся вирусом, а те, кто уже заражен — столкнутся с более быстрым прогрессированием болезни, так как иммунные клетки будут бездействовать.