Учёные: Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера

Японские специалисты сделали новый вывод.

Соевые бобы очень популярны в качестве гарнира и полезны из-за насыщенного состава. Учёные из Японии решили изучить их лекарственный потенциал. Выяснилось, что соя может восстановить память при болезни Альцгеймера благодаря части белка в своём составе. Об этом сообщил новостной портал evo-rus.com со ссылкой на зарубежных исследователей.

Как отмечают учёные, в состав соевых бобов входит особое вещество – дипептид. Поступая в желудок, он без изменений и растворения пищеварительными соками поступает в мозг. Здесь вещество действует на те области мозга, которые отвечают за память и другие когнитивные функции, которые обычно нарушаются у людей с болезнью Альцгеймера. Исследование проводили на мышах с деменцией, и в результате соя показала хорошие результаты.

Болезнь Альцгеймера представляет нейродегенеративное заболевание, одну из самых часто встречающихся форм деменции. Обычно встречается у людей старшей возрастной группы. Единая причина развития болезни не выявлена. Считается, что на её появление и течение может повлиять сниженный синтез нейромедиатора ацетилхолина, нарушения в структуре тау-белка или инфекционные поражения, например, возбудитель периодонтита – Porphyromonas gingivalis.



