Учёные хотят воссоздать 3D-модель пещеры «Таврида»

Крымская достопримечательность может сильно измениться.

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Учёные из Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского хотят воссоздать 3D-модель пещеры «Таврида». Они уже провели съёмку с помощью 3D-сканера и сохранили полученные данные в цифровом формате. Из-за сложности работы у них ушло около месяца на полное сканирование пещеры. Об этом сообщило RT со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Цель воссоздания модели проста. Скоро пещера будет превращена в научный стационар с рекреационным комплексом. У людей будет возможность посетить экскурсии в пещере, поэтому специалисты опасаются, что её вид можно сильно измениться.

Пещера «Таврида» достаточно большая: учёные удалось отсканировать более 1600 м подземных лабиринтов и галерей. Этот объект считается не только достопримечательностью российского полуострова, но и помогает делать различные открытия в области палеонтологии. Специалисты высказывают надежды, что при детальном осмотре получится найти останки древних людей или предметы их быта.



