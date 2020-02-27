Ученый: Мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины

Причина в генетических отличиях, сообщил профессор из Университета Макгила.

Исследования специалиста из Канады, Яна Уотсона, опубликовало британское медицинское издание Nature Cancer. Ученый приводит свои работы, из которых следует, что мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины. Обусловлено это разницей в строении ДНК.

Исследования показали, что при раке кожи изменениям подвергаются гены в Х-хромосоме, точнее, три гена. Так как мужчины имеют всего одну Х-хромосому, то мутировавшие гены организм не может заместить. Тогда как женский организм, имеющий две Х-хромосомы, с этой задачей справляется гораздо лучше.

Уотсон считает, что полученный в результате исследований результат во многом объясняет, почему выживаемость мужчин с раком кожи значительно ниже. Данные исследования касались всего одного типа рака. Генетические отличия женского организма в других случаях подобным образом не проявляются.