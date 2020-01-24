Учёные создали искусственную кожу для лечения ран и покрытия роботов

Материал способен «потеть» при воздействии света, тепла и радиоволн, как заявляют исследователи из Технического университета Эйндховена.

Разработка принадлежит команде учёных из Технического университета Эйндховена. Источники: pixabay.com и pxhere.com

Кожа людей постоянно выделяет жидкость в процессе потоотделения. Это позволяет главным образом регулировать температуру тела. И недавно учёным из Нидерландов удалось разработать искусственный аналог человеческой кожи, обладающий способностью «потеть» при определённых условиях. Результатами своей работы исследователи поделились с журналом Matter, как сообщает «Популярная механика».

Создали искусственную кожу учёные из Технического университета Эйндховена во главе с Дирком Дж. Броером и Даньцин Лю. Сообщается, что основой для нового материала стали жидкокристаллические полимеры, а беспрепятственное впитывание и выделение жидкости обеспечили микропоры на поверхности. Выброс впитанной жидкости происходит при сокращении полимерной сети, вызванном воздействием света, тепла или радиоволн.

Область применения искусственной кожи довольно широкая. Так, по словам ученых, её можно использовать для обработки и лечения ран лекарствами и для покрытия роботов, чтобы обеспечить охлаждение механического тела. Кроме того, полезной будет разработка и для автомобилей. Части машины, покрытые этим материалом, смогут самостоятельно смазывать себя во время движения.

Исследователи намерены продолжить работу над искусственной кожей. Требуется ещё провести ряд экспериментов с разными жидкостями: лекарствами, смазками и спиртом. А также необходимо привлечь к работе инженеров для создания робота, который будет покрыт новым материалом.