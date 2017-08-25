«Ангару» признали лучшей в мире ракетой, уступающей лишь Falcon 9

Космический аппарат Илона Маска имеет возвращаемую первую ступень, российский носитель не обладает такой возможностью.

Российская «Ангара» тяжёлой модификации и Falcon 9 Илона Маска. Фото: googleusercontent, bbci.co

Эксперт Владимир Нестеров считает «Ангару» ракетой, технические характеристики которой превосходят все мировые аналоги. Её по одному параметру превосходит только Falcon 9.

Нестеров работал гендиректором и генконструктором в Центре Хруничева, где разработали и выпускают «Ангару». Он сообщил, что обращался в «Роскосмос» с предложением создать возвращаемые ракетные блоки, но чиновники не поддержали его.

По другим параметрам, продолжил эксперт, «Ангара» лучше Falcon 9. Двигатель первой ступени на российской ракете является уникальным, никто в мире не сможет создать такого ещё лет десять. Двигатель второй ступени имеет показатель удельного импульса в 359 единиц. У ракеты Маска нет ничего подобного.

Головной обтекатель из композитов, который установлен на Falcon 9, появился у «Ангары» ещё шесть лет назад. Кроме того, Нестеров обратил внимание на следующий факт.

«Ангару» отличает стартовый комплекс, который позволяет осуществить три пуска ракет различного класса, сначала лёгкую, затем среднюю, затем тяжёлую.

Лёгкая «Ангара» впервые отправилась в космос 9 июля 2014 года. Тяжёлая «Ангара-А5» стартовала через полгода.

«Ангару» отправят в очередной полёт до конца года. Всего запланировано шесть запусков лёгкой модификации ракеты и шесть стартов тяжёлой.