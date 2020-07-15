Ученые США разрабатывают новый способ лечения рака

Способность кислоты ряда омега-6 убивать онкоклетки изучалась на лабораторных червях.

ферроптоз ляжет в основу нового способа лечения рака. Фото: Pixabay, Getty Images

Ученым Университета штата Вашингтон (США) удалось доказать, что одна из полиненасыщенных жирных кислот — дигомо-гамма-линоленовая (DGLA) вызывает некроз патогенных клеток. Эта слабо изученная кислота класса омега-6 вызывает реакцию ферроптоза клеток. В том числе и онкоклеток у человека. На ее основе они разрабатывают совершенно новый способ лечения рака. Статья об этом напечатана изданием Developmental Cell.

Дженнифер Уоттс, одна из авторов исследования, уверена, если удастся найти способ транспортировки вещества непосредственно к раковым клеткам, это вызовет их гарантированную смерть. Так же исследования данной реакции могут привести к прорыву в лечении почечной патологии и нейродегенерации. Они тоже имеют в основе ферроптоз.

В качестве подопытного животного команда Уоттс использует нематоду Caenorhabditis elegans. Небольшой прозрачный червь очень удобен для наблюдений и часто используется учеными.

Исследователи получили грант в размере 1,4 млн $ для выяснения всех механизмов и последствий реакции ферроптоза.

Одним из самых перспективных методов борьбы с раком сегодня считается применение лучевых установок. Этот метод минимально воздействует на здоровые ткани. Его можно применять даже в случае опухоли в головного мозга, предстательной железы, а также совмещать с другими способами лечения.