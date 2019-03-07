Ученые посчитали количество мыслей в голове человека за сутки

Для этого была создана технология, способная отделять одну мысль от другой.

Ученые сосчитали количество мыслей. Фото: pixabay

Ученые Королевского университета Канады посчитали, сколько мыслей проносится за сутки в голове среднестатистического человека. Для этого они разработали технологию, позволяющую на карте нейронной активности мозга увидеть, когда кончается одна мысль и начинается другая. Полученное среднесуточное количество человеческих мыслей равняется 6 200.

Об этом рассказало издание «Популярная Механика», ссылаясь на авторскую статью ученых, опубликованную в Nature Communications.

Ученые отмечают, что расшифровать каждую отдельно взятую мысль так же сложно, «как выучить новый язык». Но им удалось зафиксировать, как мозг себя ведет в момент перехода от одной мысли к другой. При этом видно, последовательно мысли сменяют друг друга, вытекая одна из другой. Или же совершают резкий скачек. Как, например, от «почему небо синее» к «выключил ли я газовую плиту».

Теперь исследователи переходят к связи возраста и мыслительной активности. К тому, как влияют на нее психические патологии или концентрация внимания. Это может быть использовано не только при лечении психических расстройств, но и в педагогике, считают ученые.