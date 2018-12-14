В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света

Их почти не видно даже при ярком освещении и сложно сфотографировать.

Кожа этих рыб поглощает 99, 5% света. Фото: Karen Osborn/Smithsonian, banana.by, vokrugsveta

Океанолог Карен Осборн из Смитсоновского музея естественной истории опубликовала в журнале Current Biology работу, в которой описала 16 видов ультра черных глубоководных рыб. Их кожа почти полностью поглощает свет, из-за чего разглядеть можно только смутный силуэт вместо животного. Обитают они в водах Мексиканского залива и у побережья Калифорнии, США.

Такая природная маскировка дает огромное преимущество рыбам, делая их невидимыми ни для хищников, ни для добычи. А в основе «механизма» такого «плаща-невидимки» лежит меланин. В коже рыбок его очень много и он сгруппирован в капсулы таким образом, чтобы поглощать более 99% света. Обнаружили их случайно, по отбрасываемым ими бликам.

Карен Осборн пишет: «Их никак не удавалось сфотографировать, несмотря на мощную технику. Создавалось впечатление, что они просто засасывают в себя свет».

Изучение такого волшебного «плаща» поможет физикам в создании современных ультра черных и ультратонких материалов, линз и других подобных «штучек». Так что сказка о Человеке-невидимке может вскоре оказаться не совсем сказкой.