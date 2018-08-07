Ученые создали ультратонкое зеркало толщиной в 1 атом

Само зеркало увидеть нельзя, только отражение в нем.

Зеркало из рубидия и часть генерирующей установки. Орригинальные фото Max Planck Institute of Quantum Optics

Ученые из Института квантовой механики Макса Планка в Германии, совместно с физиками из Калифорнийского университета создали ультратонкое и самое легкое в мире зеркало. Его толщина в тысячу раз тоньше волосинки. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Само зеркало так мало, что невооруженным глазом его не увидеть. Толщиной в 1 атом и диаметром в 7 микрон, оно состоит всего из 200 атомов рубидия, структурированных в решетку с помощью лучей лазера. И эта поверхность обладает свойствами, которые не встречались до этого в природе. В частности она усиливает отражаемое излучение.

Это открытие может сделать возможным в скором времени создание квантовых транзисторов или квантовой памяти. В целом квантовая механика сейчас является одним из самых перспективных научных направлений.

Однако же, чтобы сделать это чудо реальностью, ученым понадобилось создать установку из тысячи сложных механизмов весом в 2 тонны. Так что в продаже такая «штучка» появится не скоро.