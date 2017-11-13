В сети опубликовали фото первого концепта «Запорожца»

Когда в Советском Союзе впервые приняли решение собрать отечественное «народное» авто, инженеры разработали множество прототипов, которые не вошли в серийное производство. Одним из таких представителей стала модель «Запорожца» – «Белка».

После Второй мировой войны появилась необходимость выпустить автомобиль, который был бы доступен большинству жителей СССР. После восстановления народного хозяйства и стремительного развития промышленности, было принято решение создать бюджетное авто для масштабного производства.

Когда начали разрабатывать «народный» автомобиль, оказалось, что мощности «Москвича» были уже загружены. В результате подготовили «Коммунар», который известен как Запорожский автозавод.

Для отечественного бюджетного авто предлагалось большое количество концептов, среди которых «Белка» – самый интересный.

Предполагалось, что будет два вида авто – городской и для проселочных трасс. К сожалению, модель не прошла тесты и от серийного производства «Белки» пришлось отказаться.