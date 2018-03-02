Назван ТОП-5 популярных бюджетных авто в России за первый квартал 2018 года

Российские эксперты исследовали российский авторынок в бюджетном сегменте, стоимостью до 600 000 рублей. В результате был составлен ТОП-5 самых востребованных бюджетных автомобилей по итогам первого квартала 2018 года.

Возглавила ТОП-5 LADA Granta российского производства за 400 000 рублей. Специалисты отметили, что автомобиль достаточно качественный при низкой цене, поэтому имеет спрос у россиян.

На втором месте оказалось еще одно авто от «АвтоВАЗ» – LADA Largus за 545 000 рублей. При этом специалисты обратили внимание, что наибольшим спросом пользует модификация Norma стоимостью 635 000 рублей. Следом идет Renault Sandero за 534 000 рублей, однако в России предпочтение отдают кросс-версии Stepway.

Следом идет Renault Logan, которые теперь предлагают за 598 000 рублей, однако подорожание не отпугнуло клиентов и модель имеет спрос. В ТОП-5 авто бюджетного сегмента вошел легендарный внедорожник LADA 4х4, который предлагают за 490 000 рублей.