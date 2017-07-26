Знаменитая теннисистка Анастасия Мыскина повторяет путь жены Аршавина. Она осталась одна с тремя детьми.

После 11 лет совместной жизни Мыскина в преддверии нового года разошлась с гражданским супругом Сергеем Мамедовым. Официально их брак зарегистрирован не был. Хотя Анастасия долго этого ждала (особенно после рождения первого сына). Даже знакомые пары открыто намекали, что пора узаконить отношения. Но этого так и не случилось.

В рабочие дела своего мужа члена Совета Федерации теннисистка не вмешивалась. Бизнесмен хорошо зарабатывал и обеспечивал семью. Между тем ходили слухи, что он связан с преступным миром. Но это не влияло на чувства Анастасии. По ее словам в последние годы они с гражданским мужем перестали друг друга понимать. Последней каплей стало появление слухов о любовнице. Сначала Мыскина решила перетерпеть это ради детей. Однако ни богатство Мамедова, ни общие с ним дети не удержали ее.

Трое сыновей остались жить с мамой. Но Сергей Мамедов обещал помогать им. Теперь Анастасию Мыскину сравнивают с бывшей женой Аршавина, Юлией Барановской. Однако положение теннисистки более выгодное. За свою спортивную карьеру она заработала не один миллион долларов.