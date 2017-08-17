Американка оказалась сама себе сестрой-близнецом

Американка из штата Калифорния оказалась сама себе сестрой-близнецом. Врачи диагностировали у девушки редкое заболевание – химеризм.

Еще в детстве юная американка заметила странность в своем теле. Цвет ее кожи был разный. Одна половина тела была светлее, а другая имела розоватый оттенок. Врачи тогда предположили, что это очень большая родинка.

Но с возрастом странности не прекратились. Она чувствовала постоянные недомогания и расстройства организма. Медики решили провести ряд исследований. Потребовалось несколько лет, чтобы определить причину странного поведения организма. Он как будто сам себя атаковывал.

У гражданки США выявили химеризм. В этом случае человек состоит из разных наборов генов. Причиной тому оказалось смешение клеток близнецов в утробе матери. Поэтому сейчас девушка является сама себе сестрой-близнецом.

Физическими отклонениями от нормы это заболевание не сопровождается. Страдает иммунная система. Так как ей постоянно приходится бороться с чужеродными клетками.

Американка переживает за свое состояние. Ведь она планирует реализоваться как певица и модель. А постоянные эмоциональные скачки и недомогания мешают нормальной жизнедеятельности.