По данным специалистов, подсчитавших статистику, Владивосток – самое популярное направление авиаперелетов в России в уходящем году.

Количество перелетов в этот приморский город увеличилось на 15 процентов. Подобное увеличение стало самым крупным в рамках нашей страны. Тем временем, как в Сочи перелеты снизились. До сегодняшнего дня это был один из самых популярных авиамаршрутов. Однако рейсы туда стали совершаться реже.

В чем причина внезапной популярности авиаперелетов во Владивосток не установлена. Однако предполагают, что это может быть связано с экономической ситуацией. Во Владивостоке часто проходят различные форумы и конференции, как государственного уровня, так и международные.