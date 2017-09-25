Во Владивостоке срок годности продуктов составляет 80 лет

Во Владивостоке срок годности некоторых продуктов составляет 80 лет. Уникальная продукция опала на прилавки магазинов.

Один из жителей Владивостока поделился своей находкой. В магазине были обнаружены продукты питания со сроком годности практически 80 лет.

На этикетках сообщается, что продукты годны до 2099 года. Такими непортящимися оказались круассаны и упаковка рыбы нерки.

Конечно, указанный срок годности является банальной опечаткой. Однако поговорить об этом жители города оказались не прочь. В соцсетях еще долго обсуждали «долгоиграющие» продукты на прилавках Владивостока. Некоторые даже обрадовались такому положению дел и отшутился: «Наконец-то технологии будущего ворвались в нашу жизнь!»