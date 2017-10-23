Семья из Америки второй раз за полгода выиграла миллион долларов. Первый раз повезло супруге, второй – ее мужу.

8 января были объявлены результаты лотереи «$1,000,000 Platinum Payout». Организаторы сообщили, что миллион долларов достается Роберту Гудвину, проживающему в городе Рэндольф. По правилам лотереи деньги можно получить в течение двадцати лет по частям. Однако выигрыш можно забрать и сразу, но его сумма уменьшится. Мужчина решил получить деньги сразу. Ему выплатили 650 тысяч долларов.

Ранее в августе повезло супруге Гудвина, Джейн Гудвин. Она точно также выиграла миллион долларов, но уже в другой лотереи, проводимой компанией Publishers Clearing House.

Пожилая пара решила на полученные деньги купить себе дом в поселке для пенсионеров. Этот поселок находится в более теплом штате, чем тот, в котором живет сейчас семья. Роберт Гудвин рад, что теперь ему не придется расчищать зимой снег во дворе. Избавиться от этой обязанности он уже давно мечтал.