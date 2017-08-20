Представлен ТОП-5 самых удивительных автомобилей-амфибий

Эксперты представили очередной ТОП-5 интересных машин. На этот раз специалисты включили в рейтинг самые удивительные автомобили-амфибии. Такой транспорт разрабатывается с начала ХХ века, однако гражданские амфибии появились только в 60-х годах.

Первым в ТОП-5 оказалось детище американского конструктора Дэйва Марка. Автомобиль-амфибия получил название WaterCan Panther. Машина не претендует на звание самого быстрого транспортного средства в своей нише, но является хорошим вседорожником.

На втором месте в ТОП-5 стоит автомобиль-амфибия Sea Lion. Машина специально разрабатывалась как рекордсмен. На суше ее порог скорости равен 201 км/ч, а по воде машина способна разгоняться до 96 км/ч.

Третье место в ТОП-5 занимает модель Dobbertin Hydrocar с корпусом из нержавеющей стали. В моторном отсеке машины находится 762-сильная установка от Chevrolet.

На четвертом месте ТОП-5 расположился автомобиль-амфибия Hydra Spyder. Машина представляет собой современный экстремальный гибрид, построенный в компании CAMI. Моторный отсек модели занимает 400-сильный агрегат с восемью цилиндрами объемом 6 литров.

Замыкает пятерку модель Gibbs Humdinga. Это пятиместный концептуальный автомобиль-амфибия с полным приводом и 350-сильной установкой. Машина разработана для передвижения по труднодоступным местам.