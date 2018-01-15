Озвучены подробности модели Ford Mondeo 2018

В интернете появились подробности модели Ford Mondeo 2018. На внутреннем рынке она продается как Ford Fusion. Актуальная генерация машины обновляется в США уже второй раз, в то время как в Европе и России у нее еще вовсе не было рестайлинга.

Обновленный Ford Mondeo получил несколько пересмотренные бамперы и радиаторную решетку, иные противотуманные огни и крышу багажного отделения. Кроме того, кузов транспортного средства получил больше цветовых решений.

Ford Mondeo 2018 в США уже в базовом исполнении оснащается комплексом безопасности Co-Pilot360 с системами автоматического торможения, распознавания пешеходов, мониторинга слепых зон и так далее.

В США Ford Mondeo 2018 продается в гибридных версиях Energi и Hybrid. Обе оснащаются одной силовой установкой, которая состоит из двухлитрового агрегата и электромотора. Вместе двигатели выдают мощность 188 л.с.

Емкость аккумулятора версии Energi выросла с 7,6 до 9 кВт-ч. Это дало машине электрический запас хода в 40 км (+20% по сравнению с «дореформенной» машиной). При этом автомобиль можно подзаряжать от обычной розетки. Версия Hybrid оборудована батареей емкостью всего в 1,4 кВт-ч. В США обновленный Ford Mondeo также будет продаваться с агрегатами объемом 2,5, 1,5, 2.0 и 2,7 литра тягой 173, 181, 245 и 325 л.с. соответственно. Ценник на машину еще не озвучен. Ожидается, что на американском рынке она появится будущим летом. Когда обновятся европейская и российская версии автомобиля, неизвестно.