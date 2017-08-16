На новый лимузин Путина прикрепили номера от ржавой "Волги"

В социальных сетях пользователи обратили внимание на номера нового российского лимузина «Кортеж». Оказалось, что такие же регистрационные знаки были у старой «Волги», снимок которой разместили в интернете более четырёх лет назад.

Фото ГАЗ-3110 1998 года выпуска с номерными знаками «В776УС77» под задним стеклом было добавлено ещё в феврале 2014 года на сайт по автомобильным номерам в категорию брошенных машин. Номер с аналогичным сочетанием символов можно заметить на новом российском лимузине Aurus, на котором в ходе церемонии инаугурации президента Владимир Путин совершил небольшую поездку от Первого корпуса Кремля до Большого Кремлёвского дворца.

Как рассказал координатор сайта о государственных номерах, после утилизации «Волги» в Госавтоинспекции смогли выдать освободившийся номер по требованию ФСО. Примечательно, что службе понадобились регистрационные знаки с 77-м регионом без определенных сочетаний цифр или букв. Отметим, что Владимир Путин в ходе инаугурации впервые сел в автомобиль проекта «Кортеж».