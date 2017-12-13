Россияне уверены, что учиться нужно в мегаполисе

Большинство россиян считает, что учиться нужно в мегаполисе – так молодой человек повышает свои шансы на удачный жизненный старт-ап.

В последней декаде апреля «Левада – центр» провел опрос, в ходе которого определил мнение россиян о получении высшего образования. Согласно его данным, 79% респондентов заявили, что учиться в вузе нужно в столице либо хотя бы в областном центре. Оставаться на учебу в небольшом городе опрошенные считают бесперспективным. По мнению этой части респондентов, столичный вуз не только даст качественно лучшее образование (по сравнению с провинциальным университетом), но и возможность получить работу в большом городе.

Из тех, кто возражает против переезда в мегаполис, 37% считают, что молодежи стоит поступать в институт в родных пенатах. Еще треть уверена, что получать высшее образование вообще не обязательно, поскольку оно не дает особых преимуществ в построении дальнейшей жизни.

Примечательно, что именно жители провинции связывают большие надежды на будущее с крупными мегаполисами. А вот среди москвичей, например, только 39% считают, что престижный диплом позволит молодому специалисту удачно закрепиться в столице. Социологи называют такое мнение закономерным, ведь столичные жители знают о необходимости множества других составляющих, необходимых для успешной работы в Москве.

Специалисты также говорят, что подобные тенденции образовательной миграции существуют в обществе еще с советских времен. Правда, тогда учеба в столичных вузах не мешала развиваться небольшим городам – система распределения выпускников нивелировала желание большинства остаться в крупных городах и возвращала молодежь в разные части страны. Сейчас кардинально повлиять на ситуацию с отъездом молодежи в мегаполисы должна предложенная президентом РФ программа пространственного развития, говорят эксперты.

Для справки: «Левада - центр» проводил опрос общественного мнения в 136 городах и населенных пунктах 52-х субъектов федерации. Участие в нем принимали более 1,6 тысячи человек.