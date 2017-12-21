К началу каникул РЖД дарит пассажирам скидки до 90%

РЖД проводит акцию «Неделя подарков» и обещает скидки на балеты в поезда дальнего следования до 90% от полной стоимости.

Железная дорога приурочила свою акцию к началу летних школьных каникул. Продлится она с 21 по 25 мая и поможет пассажирам существенно сэкономить на проезде. Так, билет на верхнюю полку в купейном вагоне можно приобрести со скидкой в 70%, а в плацкартный вагон – все 90%. Правда, постельное белье и сервисный сбор придется оплатить отдельно.

В акции принимают билеты на даты с 21 мая по 7 июня включительно. Добраться со скидкой можно будет в Москву и Санкт–Петербург, а также Астрахань, Новосибирск, Липецк, Брянск, Омск, Йошкар-Олу и Льгов.

Ранее сообщалось, что с 1 августа этого года в железнодорожных проездных документах перестанут указывать московское время. В билетах будет стоять местное время отправления и прибытия поездов.