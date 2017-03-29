В Британии пустят с молотка 103-летний армейский шоколад

Аукционный дом Eddisons CJM в Великобритании собирается продать с молотка 103-летний шоколад, которым английских солдат поздравляли с Рождеством на фронтах Первой мировой войны. Специалисты полагают, что за сладкое удастся выручить не менее 2 тысяч фунтов стерлингов.

Девять шоколадок в жестяной коробочке были найдены недавно в личных вещах ветерана Первой мировой Ричарда Буллимора. Мужчина умер в 1967 году. При жизни он не отличался особой любовью к сладкому, а также не курил. Поэтому спустя годы после его смерти в личных вещах ветерана нашли не только столетний шоколад, но и табачный набор марки «Принцесса» - сигареты, спички и табак. Фронтовые рождественские подарки Буллимора остались почти нетронутыми.

Представитель аукциона Пол Купер заявил, что сегодня даже пустую коробку из-под шоколада тех времен найти практически нереально, а оригинальный шоколад, произведенный 103 года назад на фабрике в Мэнсфилде, можно вообще считать уникальной находкой. Специалисты рассчитывают, что за подарочный набор Буллимора удастся выручить не меньше 2 тысяч фунтов. Видимо, с аукциона продадут и медали, которыми был награжден ветеран.