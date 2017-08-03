В Грузии город наводнили тысячи бесхозных цыплят

Курьезный случай произошел на востоке Грузии – по городу Марнеули буквально прокатилась волна свежевылупившихся цыплят. «Виновницей» инцидента стала местная птицефабрика.

Как рассказал мэр города Темур Абазов, на предприятии посчитали испорченной партию яиц и вывезли их на свалку. Там яйца оказались на камнях, на солнце. В результате в этом своеобразном природном «инкубаторе» вылупились сотни цыплят. Птенцов было так много, что некоторые из них успели оказаться в центре города до того, как их заметили люди. Кстати, многие жители Марнеули взяли малышей домой.

О курьезном происшествии стало известно далеко за пределами города после того, как местные жители выложили в соцсети видео галдящих и мечущихся по свалке крошечных цыплят.

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