Официальная фан-зона ЧМ на Воробьевых горах начала работу

На Воробьевых горах большим концертом и официальной церемонией началась работа московской фан-зоны ЧМ- 2018.

Построена она перед главным зданием МГУ имени Ломоносова. Зона вмещает в себя 25 тысяч болельщиков, занимает площадь около 36 тысяч квадратных метров. Центром фан-зоны является 27-метровая сцена с огромным экраном в 140 «квадратов».

В 19:00 начинается официальная церемония открытия, на которой послы чемпионата российский нападающий Александр Кержаков и француз Марсель Десайи покажут первым посетителям кубок ЧМ.

Несколькими часами ранее на Воробьевых горах начался большой концерт в честь открытия фан-зоны, где выступают Грот, Аффинаж, Скруджи и другие исполнители.

Ранее московский мэр Сергей Собянин попросил предпринимателей Москвы по возможности сделать 14 июня, в день открытия мундиаля, выходной для своих сотрудников, чтобы максимально разгрузить городские магистрали.