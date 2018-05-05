Пугачева отказала Криду в участии в своем шоу

Музыкальная карьера Егора Крида могла закончиться, не начавшись. Недавно певец рассказал, что на заре своего творчества был отвергнут примадонной российской эстрады – Аллой Пугачевой.

Делая первые шаги в шоу-бизнесе, Егор собирался участвовать в шоу Аллы Пугачевой «Фактор А». Однако молодому исполнителю не удалось пройти отбор даже на прослушивания. Недавно, по словам исполнителя, ему довелось побывать в компании с человеком, который работал в команде «Фактора» под началом Пугачевой. Он остался в шоке от того факта, что примадонна не разглядела таланта юного Крида.

Впрочем, певец признался, что его не слишком сильно расстроил этот отказ, ведь к тому времени он успел завоевать достаточно большую популярность в Сети. Однако в то время у него не было продюсера, и молодой исполнитель просто не знал, что делать с собой и своими песнями. Он признается, что дал себе слово: если к 18 годам не подпишет контракт, то оставит занятия музыкой.

К счастью многочисленных поклонниц, Крид остался в шоу-бизнесе. А недавно исполнитель представил публике свою версию одного из мегахитов Пугачевой – «Миллион алых роз».

Кроме того, певец активно интересуется киноиндустрией. Сейчас он частенько сам монтирует свои клипы, а в будущем мечтает попробовать себя в кино. А еще Егор нашел себе дело, не связанное с шоу-бизнесом. И обещает в середине осени порадовать поклонников новым интересным проектом в Москве.