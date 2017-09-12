«Левада-Центр»: в России набирает обороты ксенофобия

Социологи говорят, что лозунг «Россия для русских» стал практически вдвое популярнее среди жителей страны. По данным «Левада-Центра», теперь с ним согласны 19% россиян.

Кроме того, опрос показал серьезный рост по сравнению с прошлым годом нетерпимости к представителям отдельных этносов и народностей. В лидерах антипатий оказались цыгане: с ними не готовы жить по соседству более трети (32%) респондентов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 17%. За ними в рейтинге неприятия оказались китайцы (31% против 15% в прошлом году) и вьетнамцы (26%, в 2017 – 12%).

Помимо этого, 67% опрошенных считают, что миграция в страну должна быть максимально ограничена. А около 40% считают вполне резонными и правильными приписки типа «только для славян» в объявлениях о сдаче жилья или наборе на работу.

Социологи считают, что смена настроений связана с тем, что в обществе в целом улучшилось отношение к европейским странам и США. Особенно заметна эта тенденция после окончания ЧМ -2018. Одновременно с этим ухудшились экономические и социальные ожидания граждан, к которым присоединилось недовольство пенсионной реформой. Таким образом, ксенофобские настроения в обществе уравновесили обе эти тенденции.

При этом некоторые эксперты говорят, что негатив в отношении Запада вряд ли будет быстро снижаться, а значит, и дальнейшего резкого усиления ксенофобии в обществе не стоит ожидать.