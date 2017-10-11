В Роскомнадзоре пригрозили заблокировать «Яндекс.Видео»

В ведомстве говорят, что в данном случае исполняют лишь техническую роль, а все проблемные вопросы «Яндексу» нужно улаживать в суде.

Поводом для возможной блокировки сервиса стало решение Мосгорсуда по иску нескольких телеканалов, в числе которых – ТНТ и ТВ-3. В иске отмечалось, что поисковик «Яндекс. Видео» выдает ссылки на пиратские сайты, где размещены нелегальные копии сериалов и фильмов производства «Газпром-медиа». Там, например, нелегально показываются шоу «Мистические истории», сериал «Вне игры» и мультик «Осторожно, земляне».

По решению суда, у «Яндекса» есть трое суток, чтобы удалить ссылки на пиратский контент. Как рассказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, ведомство направило соответствующее уведомление 27 августа. Значит, установленный законом срок истекает вечером в четверг.

Пока что от «Яндекса» не поступило «обратной реакции», сообщил Субботин. Чиновник подчеркнул, что если к сроку необходимые действия не будут предприняты, «Яндекс.Видео» будет заблокирован. В то же время, Роскомнадзор готов к консультациям с «Яндексом» в случае необходимости.

В самом «Яндексе» ситуацию пока никак не комментируют, сообщают СМИ.