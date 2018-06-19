Половину россиян сборы детей в школу заставляет затягивать пояса

ВЦИОМ расспросил 1200 родителей российских школьников о подготовке к новому учебному году и узнал их мнение об образовании в стране.

По данным исследования, которое центр проводил с 23 по 25 августа, финансовые затруднения в связи с подготовкой к учебному году возникают у 51% опрошенных. При этом траты они расценивают как посильные. А вот 21% респондентов заявили, что им приходится заранее откладывать деньги на сборы, поскольку школьные покупки «влетают в копеечку».

Участников опроса также попросили высказаться о качестве обучения в российских школах. При том, что 67% респондентов в целом довольны обучением своих детей, 72% считают, что полученных на уроках знаний не хватит для высоких баллов на ЕГЭ, поэтому придется обращаться к репетиторам.

Треть опрошенных (33%) заявили, что российская система образования не соответствует мировым стандартам, а 45% уверены, что их детей в современной школе учат хуже, чем когда-то обучали их родителей.

Что касается родительских требований к учителю, 31% респондентов считают, что педагог должен уметь находить подход к детям. А треть опрошенных уверены, что учитель должен быть грамотным и уметь доходчиво и просто объяснить учебный материал.