Три четверти россиян поддерживают запрет на гаджеты в школе

Взрослые считают, что такой запрет не станет вторжением в личное жизненное пространство детей, а просто исключит отвлекающий фактор и повысит их нацеленность на учебу.

Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, взрослые граждане страны продемонстрировали поразительное единодушие в своем отношении к мобильным гаджетам в школе. Из общего числа опрошенных 83% уверены, что смартфоны только мешают школьникам. При этом возможный запрет на гаджеты в школе поддержал каждый третий респондент (74%), а 69% заявили, что такая мера поможет повысить успеваемость школьников. Также большинство опрошенных (69%) считают, что запретить брать гаджеты в школу нужно учащимся всех возрастов.

Специалисты называют примечательным и тот факт, что идею запрета мобилок в школе в равной степени поддержали как родители несовершеннолетних детей (73%), так и те, у кого в семье нет школьников (74%).

Изучая вопрос, 7 сентября ВЦИОМ опросил 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Как говорят социологи, погрешность в исследовании не превышает 2,5%.

Напомним, идею ввести запрет на гаджеты в школе озвучили в августе этого года на «Всероссийском родительском собрании». Тогда ее поддержала профильный министр Ольга Васильева. А вот Владимир Путин призвал как следует изучить вопрос перед введением запретов, поскольку «запретить все невозможно».