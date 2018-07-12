Названа самая смертоносная из известных инфекций

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, количество смертей, вызванных туберкулезом, намного превышают показатели смертности других инфекционных заболеваний, в том числе и СПИДа. Эксперты ВОЗ говорят, что в прошлом году этот недуг унес 1,6 миллиона человеческих жизней. А 10 миллионов ранее здоровых людей были инфицированы палочкой Коха.

Особую тревогу у медиков вызывает все большее распространение так называемого резистентного туберкулеза - формы заболевания, когда организм не проявляет отклика на прием основного в протоколе лечения антибиотика рифампицина. Кроме того, в ВОЗ считают, что далеко не все страны выделяют достаточные средства на борьбу с этой болезнью. Уже сейчас в странах со средними и низкими доходами дефицит средств, отпущенных на специальные программы, составляет около 3,5 миллиардов долларов.

В опубликованном недавно отчете ВОЗ призывает 50 стран-участников специального заседания ООН, посвященного туберкулезу, активнее противодействовать заболеванию с тем, чтобы к 2030 году полностью справиться с самой страшной из известных инфекций. При этом эксперты советуют использовать успешный опыт борьбы нескольких стран, в том числе и России, где благодаря «политическим усилиям на высоком уровне» добились снижения смертности на 13%, а заболеваемость уменьшилась на 5% при среднемировом показателе в 2%.