Объем бокала вина вырос в 7 раз за последние 300 лет, - заявили ученые

Бокалы для вина стали предметом для исследования ученых одного из Британских университетов. Согласно проведенным исследованиям, в Британии за последние 300 лет существенно увеличился объем винного бокала.

Ученые Кембриджа провели анализ свыше 400 бокалов, собранных по различным антикварным лавкам страны. В ходе исследований им удалось установить, что изначально вино пили из бокалов, чей объем едва достигал 70 мл. В настоящее же время существуют винные бокалы объемом, доходящим и до 450 мл.

Такие изменения исследователи объясняют постепенно возросшей доступностью вина, тогда как 300 лет назад этот напиток могли себе позволить далеко не все желающие. Вторая причина - общее увеличение количества потребляемых спиртных напитков.

Добавим, что согласно последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения, чрезмерное употребление алкоголя объявлено основной причиной высокой смертности по всему миру. Около трех миллионов людей умирает именно по этой причине, что превышает показатели количества смертей в результате транспортных аварий, СПИДа и случаев насилия. Около 240 млн мужчин и 50 млн женщин по всему миру страдают от болезней, вызванных употреблением алкогольных напитков. Сообщается, что в скором времени на бутылках с алкоголем могут появиться дополнительные наклейки с информацией о вреде их содержимого, по аналогии с пачками сигарет.