Британские ученые выяснили влияние спиртных напитков на остроту похмелья

Ученые из Великобритании решили выяснить, как влияет последовательность распития различных спиртных напитков на возникновения похмелья и остроту симптомов.

Специалисты из Великобритании сделали заключение, что последовательность употребления спиртных напитков не избавляет от состояния похмелья утром. Похмелье наступит в любом случае независимо от порядка употребления.

Результаты эксперимента, проведенного учеными из Виттенского/Хердекского университета в Германии, показали невозможность предсказать силу похмелья, учитывая возраст, вес и опыт употребления алкоголя.

В эксперименте приняли участие 90 человек в возрасте от 19 до 40 лет. Их разделили на три группы. Первая употребила полтора литра, потом четыре больших бокала вина. Вторая наоборот. Контрольная группа пила только один напиток.

Эксперимент проводился под наблюдением врачей. Даже во сне не прекращался контроль за состоянием участников.

В течение второй недели группы поменялись местами. Добровольцы заполняли анкеты, в которых сами оценивали тяжесть похмелья. Как итог, порядок употребления не влияет на силу похмелья. Утро с минералкой встречали все участники исследования.