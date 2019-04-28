Продлить жизнь вполне может хорошее вино – Учёные

Ещё в древности к нему относились, как к священному напитку. Луи Пастер писал, что оно является самым гигиеничным и здоровым напитком, если употреблять его умеренно.

Учёные, работающие в Калифорнийском университете, пришли к выводу, что хорошее вино вполне способно продлить жизнь. Допускается его пить ежедневно по два бокала.

Американские учёные, чтобы прийти к такому выводу провели длительные исследования. Их период составил 15 лет. При этом наблюдались 1,7 миллиона человек, находившихся в пожилом возрасте.

Специалисты наблюдали, какие у них привычки, образ жизни, а также состояние их здоровья. Выводы оказались совершенно удивительными.

Пациенты, возраст которых составлял 90-99 лет, каждый день включали в свой рацион по два бокала хорошего вина. И так было всегда.

Таким образом, как полагают американские учёные, вполне можно сделать следующий вывод.

При употреблении до двух бокалов хорошего вина ежедневно, безразлично красного или белого, риск преждевременной смерти понижается сразу на 18%.

В то же время, это не единственный фактор, влияющий на долголетие. Во многом оно зависит от физической активности. Она понижают риск преждевременной кончины на 11%. Если человек не занимается тяжёлой физической работой, совсем не лишним будет заняться утренней зарядкой. При этом ей стоит уделять каждый день не меньше 15-45 минут. Больше – не стоит, иначе это может привести к обратному эффекту.

Важным является и правильное питание. Рацион должен по максимуму содержать овощи, белки, рыбу и полезные жиры, полностью растворяющиеся в организме.

Российские учёные с выводами американцев не согласны. Они полагают, что большинство из них «притянуто за уши». Просто они вынуждены заниматься постоянным поиском грантов для своего безбедного существования.

Как правило, они берут общеизвестный факт, который затем подтверждают очередными статистическими данными. Чтобы «отличаться», они их несколько подправляют. В данном случае, в пользу виноделов.

Здоровой нормой является каждодневное потребление не более одного бокала вина с вместимостью 150-200 мл. Если выпивать больше, этот напиток начинает оказывать своё токсическое действие.

Со слов российских учёных, французские исследователи доказали это ещё 40 лет назад. Американцы пытаются добавить к велосипеду ещё одно колесо и заработать на этом.