«Мослифт» советует не пропускать женщин вперед в лифте

Такое пренебрежение этикетом в компании считают вполне оправданным. И объясняют тем, что лифт является потенциально опасным устройством, входя в которое первым, мужчина попросту показывает свое стремление защитить представительниц слабого пола от возможных неприятностей.

Специалисты компании также напоминают и о других правилах использования автоматических подъемников. Например о том, что первым выходить из лифта должен тот, кто стоит ближе к двери, не зависимо от принадлежности к определенному полу или возрастной группе. Так проще всего избежать толчеи. В случае, если пассажир еще не добрался до нужного ему этажа, все равно стоит выйти и пропустить других, а потом вернуться в кабину.

Что касается поездок с детьми, тут лифтовики категоричны. Первым в кабину обязательно заходит взрослый, и лишь потом разрешает зайти ребенку. Совсем маленьких детишек нужно взять из коляски на руки, а уж потом закатывать ее в лифт.

Эксперты уверены, что соблюдение этих нехитрых правил помогут избежать больших неприятностей в лифте.