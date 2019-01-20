«Ветераны ответили»: Ты, пацан, посиди недельку в окопе, а потом говори «повторить»

Участники Великой Отечественной не понимают «псевдопатриотов». Которые с чипсами перед компьютером заверяют о своей любви к Родине и готовности «повторить».

Ветераны ответили конкретно. Перед тем, как делать такие заявления, нужно самому посидеть, как минимум, недельку в окопе. В противном случае, ты – псевдопатриот.

Желание «повторить», как полагают ветераны, может использовать лишь тот, кто либо идиот, либо псевдопатриот.

Если это не так, то предлагается посидеть «в земельке недельку», да под проливным дождём, да и не всегда со своевременным подвозом пищи. А потом – штыковая атака. Никто никого ничего не спрашивает. Вперёд, и взять высотку. Трупы считают потом.

Ветераны считают оскорблением фотографию бутылки водки, на которой повязана георгиевская лента. С их слов, так поступать нельзя. На этом символе Победы размещались самые достойные награды. В том числе, солдатский орден «Славы».

Как же так докатиться, чтобы в этот символ макароны и водку укатывать.

По словам воевавших, 9 мая для них повод порадоваться тому, что они выжили в той страшной войне. Ветераны предпочитают не вспоминать её события. Много было очень страшного и совсем не радостного.

Крови было пролито целое море, в том числе, и вражеской. Праздник, конечно. Победили. Однако, не стоит забывать чего это стоило нашему народу. А желающим «повторить» предлагается хотя бы раз 30 отжаться. Полной амуниции нет. Можно использовать полушубок. А потом с лопатой наперевес по копаному. Потом-пишите.