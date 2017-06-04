Бургер Кинг и ряд других ресторанов во Владивостоке прекратят свою работу

О закрытие четырех точек общественного питания во Владивостоке заявили в Управлении Роспотребнадзора по Приморью. Заведено четыре административных дела для принятия решения в отношении закрытия точек быстрого питания «Бургер Кинг», кафе «Парус» и «Толстый панда», а также в отношении ресторана «Лимончелло».

Известно, что в течение сентября из некоторых пунктов общественного питания, а также из их складов хранения, изъято и уничтожено 16 партий продуктов, что в общей сумме составило около 570 килограммов. Среди перечисленных выше точек общественного питания есть и популярный панорамный ресторан «Высота». Также в ходе проверок выявлены острые нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме точек общепита в сентябре Роспотребнадзором были проверены пищевые предприятия и точки торговли. В результате составлено около 70 протоколов о нарушениях. Напомним, что в Тверской области с 28 сентября регистрируют резкий рост кишечной инфекции. Сообщается, что заболевания протекают в легкой форме. Тем не менее, в настоящее время в области проводятся санитарно-эпидемиологические расследования, в том числе воды из артезианских скважин и разводящих ее сетей.